ДНР, 28 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ уничтожены в ходе спецоперации, сообщил 28 декабря журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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Уточняется, что удар по украинским позициям был нанесён российскими военными в районе города Северска (ДНР).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Минобороны РФ, рядом с Красногоровкой уничтожены артиллерийские орудия иностранного производства, которые ВСУ применяли при обстреле Донецка.

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