Угледар, ДНР, 28 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении в районе города Угледара Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Российской Федерации за последние сутки уничтожено более 70 киевских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 28 декабря.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его данным, также в указанном направлении уничтожено пять боевых бронированных машин, два пикапа.

Кроме того, отметил Конашенков, была ликвидирована действовавшая в направлении н. п. Владимировка украинская диверсионно-разведывательная группа.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ходе брифинга Конашенков сообщил об уничтожении иностранных артиллерийских орудий системы М777.