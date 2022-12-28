Москва, 28 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчётов гаубиц Д-20 Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 28 декабря Минобороны России.

Минобороны России Скорость, точность, боевое мастерство. Кадры работы расчетов гаубиц Д-20 Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские артиллеристы наводят свои орудия на цель, заряжают их, ведут огонь по позициям киевских нацистов и успешно их поражают.

Также указывается, что расчеты гаубиц Д-20 калибра 152 мм с закрытых огневых позиций успешно уничтожили отдельные цели, и добавляется, что с момента получения данных до выстрела проходит не более двух минут, после чего ведётся корректировка огня с помощью беспилотников.

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«Артиллерийские расчеты укомплектованы не только военнослужащими по контракту, но и добровольцами, которые успешно выполняют боевые задачи. После поражения целей расчёты артиллерии ЦВО меняют огневые позиции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что командование ВСУ заставляет военнослужащих продолжать «самоубийственные попытки штурма» позиций на западе Луганской Народной Республики.