Москва, 28 декабря, 2022, 14:54 — ИА Регнум. За время проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины киевские боевики понесли значительные потери в военной технике. Так, с 24 февраля ВС России уничтожили более 540 самолётов и вертолётов. Об этом 28 декабря сообщили в Министерстве обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолёта, 192 вертолёта, 2734 беспилотных летательных аппарата», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Кроме того, киевские боевики лишись 399 зенитных ракетных комплексов, 7282 танков и других боевых бронированных машин. Также российскими военными были уничтожены 950 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3737 орудий полевой артиллерии и миномётов, 7792 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 декабря, за прошедшие сутки подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили четыре единицы бронетехники ВСУ. Также уничтожены два танка, одна артиллерийская установка, 17 единиц специальной автомобильной техники.

Кроме того, сбиты три беспилотника ВСУ и ликвидированы 85 боевиков армии киевского режима.