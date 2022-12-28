Москва, 28 декабря, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что на Западе происходит «расчеловечивание». Такое впечатление у представителя российского внешнеполитического ведомства вызвали слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, призвавшей украинских беженцев учить эстонский язык.

Адольф Гитлер

Как отметила глава правительства Эстонии, власти страны не хотели бы, чтобы «появилась новая община, которая не говорит по-эстонски», при этом получающая «доступ к системе пособий» и оказывающая «конкретное влияние на налогоплательщиков».

Комментируя это высказывание эстонского премьера, Захарова написала в своем телеграм-канале:

«Кайла, Адольф Вами гордился бы. Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека».

Напомним, в июле 2022 года в Эстонии в рамках государственной бесплатной программы адаптации новых иммигрантов были открыты курсы эстонского языка для прибывших с Украины граждан.