Москва, 28 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки уничтожили более 80 боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников на донецком направлении. Об этом 28 декабря на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На донецком направлении в результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей», — сообщили в минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге также рассказал, что ВС России уничтожили свыше 170 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении.