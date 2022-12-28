Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) РФ поддержал позицию клиента «Почты России», который сначала не смог добиться доставки адресату негабаритной посылки, а затем не смог вернуть её себе в связи с недоставкой. КС постановил, что конституционные права гражданина и всех тех, кто оказался в схожей ситуации, должны быть восстановлены.

Дарья Драй ИА REGNUM Почта России

Как сообщили 28 декабря в пресс-службе КС, Михаил Малинин из Ярославля отправил «Почтой России» негабаритную посылку в одну из войсковых частей в Архангельской области. Но посылка вернулась обратно, поскольку, по внутренним правилам почты, о которых клиент не знал, на этот адрес могут доставляться только стандартные простые и заказные отправления. Вернувшуюся посылку отправителю не отдали, поскольку он отказался оплачивать стоимость её обратной пересылки.

В судах общей юрисдикции, куда с исками обратился Малинин, ему отказали. Заявитель полагает, что часть 1 статьи 19, часть 1 статьи 21 Федерального закона «О почтовой связи», а также пункт 2 статьи 62 Федерального закона «О связи» нарушают его право собственности и лишают правовых гарантий, предоставленных законом о защите прав потребителей и Гражданским кодексом РФ.

Рассмотрев это дело, Конституционный суд установил, что часть 1 статьи 21 закона «О почтовой связи» не предполагает возложение на клиента оплаты обратной пересылки, если информация о существующих запрещениях не доведена до него заранее.

«Ещё на стадии согласования условий договора до потребителя необходимо доводить сведения о возможных ограничениях, в том числе предусмотренных ведомственными документами, которые могут негативно повлиять на интересы клиента, — решил КС РФ. — Придание иного смысла этой норме не отвечает справедливому балансу прав и обязанностей оператора и потребителя услуг почтовой связи».

В связи с этим решения судов общей юрисдикции по делу гражданина Малинина должны быть пересмотрены.