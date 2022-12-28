Красногоровка, ДНР, 28 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Иностранные артиллерийские орудия уничтожены в ходе атак российских войск на ВСУ 28 декабря в рамках спецоперации, сообщил 28 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ngu.gov.ua ВСУ. Донбасс

По словам представителя Минобороны, две американские артиллерийские системы М777 и немецкая гаубица FH-70, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка, уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы.

Удар российскими военными был нанесён по огневым позициям ВСУ в районе Красногоровки (ДНР), уточнил Конашенков.