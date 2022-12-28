В Донбассе уничтожены иностранные артиллерийские орудия
В Донбассе уничтожены две американские системы М777 и немецкая гаубица FH-70
Красногоровка, ДНР, 28 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Иностранные артиллерийские орудия уничтожены в ходе атак российских войск на ВСУ 28 декабря в рамках спецоперации, сообщил 28 декабря журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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ВСУ. Донбасс
По словам представителя Минобороны, две американские артиллерийские системы М777 и немецкая гаубица FH-70, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка, уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы.
Удар российскими военными был нанесён по огневым позициям ВСУ в районе Красногоровки (ДНР), уточнил Конашенков.