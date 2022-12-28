Москва, 28 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Военнослужащие ракетных войск и артиллерийских группировок Вооружённых сил России за последние сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны.рф ВС России

По данным министерства, пункты управления находились в Харьковской области возле посёлка Двуречная и на территории ДНР возле населённых пунктов Ямполовка, Кирово, Артёмово и Новосёлка.

Кроме того, ракетами и артиллерией были поражены 72 артиллерийских подразделения, находящиеся на огневых точках, личный состав противника и военная техника в 97 районах. Также возле города Гуляйполе Запорожской области был уничтожен склад ВСУ с оружием и военной техникой.