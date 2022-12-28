Москва, 28 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о регулировании рынка алкоголя для предпринимателей, работающих в четырех новых присоединенных регионах. Документ был опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.

Марина Каширская ИА REGNUM Алкоголь

Отмечается, что закон позволит местному бизнесу адаптироваться в условиях российского законодательства. К примеру, в новых регионах России до 1 июня 2023 года разрешается использовать оборудование, не оснащенное необходимыми техническими средствами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон об изменениях в социальном обслуживании инвалидов.