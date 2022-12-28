Москва, 28 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля на купянском направлении. Об этом 28 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщил официальный представитель Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России заявил, что в результате комплексного огневого поражения российскими войсками позиций ВСУ на южнодонецком направлении было уничтожено свыше 70 боевиков преступного режима Киева.

Читайте также: ВС России уничтожили свыше 70 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении