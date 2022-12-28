Москва, 28 декабря, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Российские военные на краснолиманском направлении поразили четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад киевских боевиков, а также 103-й бригады теробороны, уничтожив свыше 170 боевиков вражеского личного состава. Об этом 28 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

«На краснолиманском направлении огнём артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого были уничтожены свыше 170 боевиков формирований киевского террористического режима, а также два бронетранспортера и четыре пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню, как и планировал ранее, прибыл в Киев.