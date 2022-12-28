Москва, 28 декабря, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В 2023 году правительство России получит право конвертировать доли участия страны в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтобы не допустить введения санкций против них. Соответствующий закон 28 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

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«Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его опубликования», ― указано в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что закон позволит правительству по достижении соответствующих договоренностей с международными финансовыми организациями принять решение о конвертации доли участия РФ в них в финансовые обязательства таких организаций перед Россией с возможностью обратной конвертации, причем без ухудшения условий.

Напомним, в 2022 году международные финансовые институты, в которых у России есть доля участия, и, в частности, многосторонние банки развития, подверглись значительному давлению в виде финансовых санкций, которые были введены или которые европейские страны пытаются ввести в их отношении.

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Как заявлял замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Олег Подоматько, наибольшему удару подверглись два института — Международный банк экономического сотрудничества и Международный инвестиционный банк. Последний со штаб-квартирой в Венгрии и с довольно сложным составом акционеров, в который входит Чехия, Словакия, Болгария и Румыния.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, который разрешает правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, был принят Госдумой 22 декабря, 23 декабря документ одобрил Совет Федерации.