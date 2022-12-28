Россошь, Воронежская область, 28 декабря, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Воронежской области бдительный мужчина сдал полиции гражданина Китайской Народной Республики, фотографировавшего российскую военную технику, — сообщил источник ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военная техника

Инцидент произошел утром 23 декабря. К сотруднику полиции на станции Россошь обратился мужчина, который представился и показал удостоверение ветерана-пограничника. Мужчина отрапортовал, что в одном из вагонов поезда находится китайский шпион. Такой вывод пассажир сделал, когда увидел, что гражданин Китая фотографирует и снимает на видео российскую военную технику на одной из станций.

«Заявитель рассказал, что попросил иностранца удалить всё, что тот успел зафиксировать на камеру мобильного телефона», — сообщил собеседник агентства.

Как оказалось, 59-летний гражданин Китая действительно снимал танки, БМП, вертолеты и истребители. Правда, всё это происходило на подъезде к станции Каменская, что находится в Ростовской области. Недалеко от станции в городе Каменске-Шахтинском располагается военный музей, филиал военно-патриотического парка «Патриот». Вся техника, которую наснимал китайский турист, это музейные экспонаты.

Полиции гражданин Китая заявил, что удалил все сделанные фотографии, и что саму съемку он производил, потому что никогда не видел военной техники так близко. Правоохранители на станции Россошь отпустили пассажира и похвалили за бдительность ветерана.