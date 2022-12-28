Москва, 28 декабря, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении в Бюджетный кодекс РФ изменений по улучшению межбюджетных отношений и повышению кредитной устойчивости региональных и муниципальных бюджетов. Документ 28 декабря был опубликован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Новый закон допускает совершение трансферов между бюджетами регионов при ликвидациях последствий катастроф. Чтобы повысить долговую устойчивость бюджетов, установлены размеры возможных превышений сумм займов над общей суммой, направленной на погашение долгов. Превышение разрешается делать на объём остатков бюджета на конец года.

Также при определении лимита превышений объёмов кредитов для бюджетов разрешается не учитывать займы на реализацию инфраструктурных проектов. Высокодотационным субъектам РФ позволяется превышать величину госдолга на сумму таких займов.

Закон также допускает «горизонтальные» субсидии между бюджетами регионов и муниципалитетов.