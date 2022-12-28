Тель-Авив, Израиль, 28 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Одним из приоритетов для будущего правительства Израиля, которое должно быть приведено к присяге 29 декабря, станет развитие еврейских поселений на Западном берегу и Голанских высотах. Об этом 28 декабря сообщил лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Как указал Нетаньяху, главным направлением возглавляемого им национального правительства будет то, что оно считает, что народ Израиля имеет «исключительное и неоспоримое право на все территории» страны.

«Правительство будет продвигать и развивать поселения во всех частях Израиля — в Галилее, Негеве, на Голанах, в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — Прим. ред.)», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря МИД Палестины призвал мировое сообщество ввести санкции против Израиля.