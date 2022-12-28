Москва, 28 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин наделил Федеральную налоговую службу (ФНС) полномочиями по развитию федеральной государственной информационной системы ведения Единого госреестра записей актов гражданского состояния. Подписанный президентом закон размещен на официальном портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ЗАГС

Согласно документу, в связи с переходом в 2023 году на реестровую модель предоставления государственных услуг ФНС будет обеспечивать непрерывную модернизацию системы ведения реестра ЗАГС в условиях совершенствующегося законодательства.

В рамках закона будет осуществлен переход на получение сведений из системы в электронном виде с одновременным исключением ФНС и ее территориальных органов из числа получателей сведений на бумажных носителях непосредственно из органов ЗАГС. Таким образом, сотрудники ЗАГС будут избавлены от предоставления множества документов, а сведения будут формироваться автоматически в электронном формате.