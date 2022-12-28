Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 14:45 — ИА Регнум. На программу обновления электротранспорта Санкт-Петербурга с 2022 по 2028 год будет направлено 123 млрд рублей из городского и федерального бюджетов. На эти средства будет закуплено более 1100 новых троллейбусов и трамваев. Деньги также пойдут на ремонт и реконструкцию путевого хозяйства, энергосистемы, трамвайных и троллейбусных парков.

pk-ts.org Трамвай «Богатырь-М»

Как сообщили 28 декабря в пресс-службе Смольного, по контрактам 2022 года город получит 286 троллейбусов и 192 трамвая. В 2023 году планируется закупить еще 50 трамваев. К концу 2028 года — а именно на этот срок рассчитана программа модернизации городского «Горэлектротранса» — в Петербурге будет 596 новых трамваев и 587 новых троллейбусов.

В правительстве Петербурга особо отметили, что город приобретает троллейбусы с увеличенным автономным ходом и сочлененные троллейбусы особо большой вместимости, а в новых трамваях «Богатырь-М» и «Витязь-М» установлена система, которая мониторит препятствия и контролирует состояние водителя.

«Мы смогли воспользоваться средствами Фонда национального благосостояния, а также получили государственные инфраструктурные кредиты. За счёт этого мы обновляем парк, вкладывая в том числе и свои, городские деньги. Это самое масштабное обновление парка за последние 30 лет», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Губернатор подтвердил, что в ближайшие годы Петербург также получит 950 вагонов «Балтиец» для поездов метрополитена, после чего каждый второй вагон в метро будет новым. Также в систему городского транспорта включаются электрички. Уже запущено тактовое движение пригородных поездов Санкт-Петербург — Павловск. Планируется внедрить единый проездной билет в городском и железнодорожном пригородном транспорте.