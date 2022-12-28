Москва, 28 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об изменениях в социальном обслуживании инвалидов. Соответствующий документ 28 декабря обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

Закон распространяет право на бесплатное социальное обслуживание на дому или в стационарной форме на инвалидов боевых действий, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя».

Кроме того, подписанный президентом закон распространяется на лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств.

Сообщается также, что закон принят Государственной Думой 15 декабря 2022 года и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2022 года.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.