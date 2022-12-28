В России расширены права участников добровольных пенсионных программ
Путин подписал законы о правах участников добровольных пенсионных программ в РФ
Москва, 28 декабря, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Пакет законов о создании в России с 1 января будущего года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ подписан 25 декабря президентом страны Владимиром Путиным.
Текст закона «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ преследует цель защитить права и законные интересы участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.
Согласно документу, на базе АСВ (Агентства по страхованию вкладов) будет создана система гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов — по аналогии с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в обязательном пенсионном страховании.