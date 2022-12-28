Москва, 28 декабря, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Пакет законов о создании в России с 1 января будущего года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ подписан 25 декабря президентом страны Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Текст закона «О гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ преследует цель защитить права и законные интересы участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.

Согласно документу, на базе АСВ (Агентства по страхованию вкладов) будет создана система гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов — по аналогии с системами страхования вкладов и гарантирования прав застрахованных в обязательном пенсионном страховании.