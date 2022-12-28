Москва, 28 декабря, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Закон об особенностях налогообложения в ранее воссоединившихся с Россией Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 28 декабря обнародован на официальном портале правовой информации.

ИА REGNUM Россия

По новому закону, правительство России получает с 2023 года право издания нормативных правовых актов по поводу особенности применения законодательства о налогах и сборах в указанных четырёх воссоединившихся с Россией регионах.

Также указывается, что, в частности, это касается порядка постановки на налоговый учет, порядка перехода на специальные налоговые режимы, порядка учета расходов предпринимателей, установления оснований и условий неприменения ответственности за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета).

В то же время названным регионам предоставляется право в период 2023–2024 годов собственными законами уменьшать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога в случае применения упрощенной или патентной системы налогообложения.

Помимо этого, с 1 февраля 2025 года организации и индивидуальные предприниматели в указанных субъектах РФ будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику. В свою очередь, правительство РФ получает право отложить это на срок не более чем на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственные награды вручил сотрудникам администрации Запорожской области и города Бердянска за их работу на референдуме о воссоединении с Россией первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.