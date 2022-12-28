Москва, 28 декабря, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Иностранцам станет проще открыть страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Теперь сделать это они могут напрямую через федеральную государственную информационную систему. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Страховые свидетельства

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«Вносятся изменения в федеральный закон № 27-ФЗ, ― говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации. ― Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, упрощающий трудоустройство иностранных граждан, был внесён в Госдуму правительством России в начале сентября. 15 декабря документ был принят Госдумой во втором и третьем чтениях, 22 декабря закон одобрил Совет Федерации.

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Согласно закону, Фонд пенсионного и социального страхования РФ сможет открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, поступающих в орган фонда из федеральной государственной информационной системы ЕСИА.

СНИЛС можно будет получить при наличии в ЕСИА прошедших проверку достоверности сведений о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства. При этом процедура идентификации личности иностранного гражданина или лица без гражданства при его нахождении за границей РФ осуществляться не будет.