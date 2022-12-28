В России упростили получение СНИЛС иностранцами
Путин подписал закон об упрощённом получении СНИЛС иностранцами
Москва, 28 декабря, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Иностранцам станет проще открыть страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Теперь сделать это они могут напрямую через федеральную государственную информационную систему. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Читайте также: Законопроект об упрощении получения СНИЛС для мигрантов внесен в Госдуму
«Вносятся изменения в федеральный закон № 27-ФЗ, ― говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации. ― Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года».
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, упрощающий трудоустройство иностранных граждан, был внесён в Госдуму правительством России в начале сентября. 15 декабря документ был принят Госдумой во втором и третьем чтениях, 22 декабря закон одобрил Совет Федерации.
Ранее по теме: Госдума упрощает получение СНИЛС мигрантам
Согласно закону, Фонд пенсионного и социального страхования РФ сможет открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства СНИЛС на основании сведений об иностранном гражданине или лице без гражданства, поступающих в орган фонда из федеральной государственной информационной системы ЕСИА.
СНИЛС можно будет получить при наличии в ЕСИА прошедших проверку достоверности сведений о документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства. При этом процедура идентификации личности иностранного гражданина или лица без гражданства при его нахождении за границей РФ осуществляться не будет.