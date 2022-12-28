Москва, 28 декабря, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, запрещающий лицам, признанным иностранными агентами, работать в органах прокуратуры. Документ был опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Судебная система

Согласно подписанному закону, если лицо имеет статус иностранного агента, оно не может быть принято на службу в органы прокуратуры.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Евросоюзом полотка цен на российские нефтепродукты.