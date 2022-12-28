Пекин, 28 декабря, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Китай в 2023 году смягчит меры безопасности, введенные в связи с пандемией коронавируса. С 8 января будет отменено ранее введенное обязательное тестирование при прохождении таможенного контроля на наличие COVID-19, сообщили 28 декабря в главном таможенном управлении республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«С 8 января 2023 года ПЦР-тестирование на коронавирус для всех прибывающих лиц будет отменено», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет отменен с этой же даты тотальный контроль над всеми ввозимыми в страну «пищевыми продуктами и товарами, относящимися к холодовой цепи».

Напомним, о том, что Китай готовится к открытию своих границ, несмотря на то, что пандемия еще не закончилась, заявил 27 декабря в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. Он отметил, что при принятии решения о выдаче туристических виз будет учитываться эпидемиологическая обстановка в стране.