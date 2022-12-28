Флорида, США, 28 декабря, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX 28 декабря произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новой партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщается на сайте компании.

SpaceX Ракета-носитель Falcon Heavy

«Этот запуск стал 60-м для SpaceX в этом году. Еще один запуск ракеты-носителя Falcon 9 с израильским спутником для съемки земной поверхности состоится на этой неделе с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния)», — сказано в заявлении компании.

Уточняется, что запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 04:34 по времени Восточного побережья США.

Напомним, SpaceX была основана в 2002 году американским предпринимателем Илоном Маском. На текущий момент компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. SpaceX заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.