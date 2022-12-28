Москва, 28 декабря, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В новых регионах России восстановительные работы ведутся в 172 медицинских организациях. Об этом 28 декабря на закрытом показе документального фильма о работе врачей в Донбассе «Диагноз: жизнь» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

Читайте также: Больницы Херсонской и Запорожской областей получили 20 тонн медикаментов

Он также добавил, что в воссоединившие с Россией регионы поставляются лекарства и машины скорой помощи.

«В Мариуполе, Донецке, в Херсонской области и Запорожье появляется новое оборудование, поставляются лекарства, машины скорой помощи, которых в 2022 году было поставлено более 380», ― цитирует РИА Новости главу федерального ведомства.

Он отметил, что вместе с местными медиками в новых регионах работают врачи из федеральных центров, в том числе 450 человек сегодня проводят профилактические осмотры маленьких детей.

Ранее по теме: Мурашко рассказал об интеграции систем здравоохранения в новых регионах РФ

«Всё меняется в лучшую сторону. Я надеюсь, что мы восстановим медицину в новых регионах», ― заключил Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что законопроект по интеграции систем здравоохранения в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях могут принять до конца 2022 года. По его словам, законопроект подготовлен и внесён в правительство, в ближайшее время он будет внесён в Госдуму.