Луганск, 28 декабря, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Командование ВСУ заставляет военнослужащих продолжать «самоубийственные попытки штурма» позиций на западе Луганской Народной Республики. Об этом 28 декабря на «Первом канале» сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Пришла информация, в районе населённых пунктов Новолюбовка, Невское и Макеевка противник понёс колоссальные потери при штурме. По приблизительным подсчётам, более 170 украинских боевиков ликвидировано», — сказал офицер.

Ранее в НМ ЛНР сообщили, что в течение 27 декабря на территории республики ВСУ потеряли 85 военнослужащих.