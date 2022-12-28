Мадрид, 28 декабря, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Санкции, наложенные на ряд политических режимов, наносят ущерб их экономике и влияют на их население, но редко приводят к смене режима, и яркое доказательство этому — многолетняя блокада Ирана и Северной Кореи. Об этом в своей статье для крупнейшего испанского издания El País рассуждает профессор бизнес-школы EAE Алешандре Мунс Рубиоль.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Представитель крупнейшей бизнес-школы в Испании напоминает, что Россия обладает девятой по величине экономикой мира с ВВП в 1,9 триллиона долларов, населением в 145 миллионов человек и самой большой территорией в мире. В 2021 году Россия занимала второе место в мире по экспорту нефти, она обладает крупнейшими запасами природного газа, и в 2021 году занимала второе место в мире по его производству и экспорту. В 2021 году Россия также была ведущим мировым экспортером пшеницы и масла из семян подсолнечника, является ключевым поставщиком палладия, никеля, платины, алюминия и меди.

По мнению Рубиоля, для того, чтобы оказать значительное влияние на ситуацию в России, требуется «хорошо продуманная стратегия и эффективная тактика».

С начала спецоперации, отмечает El País, рубль укрепился по отношению к доллару — Москва добилась этого, требуя от своих клиентов оплаты в российской валюте. Европа в ответ наложила вето на покупку большей части российского природного газа, нефти и угля, однако Путин перенаправил экспорт углеводородов и другого сырья в крупные развивающиеся державы.

«Если рассматривать показатели за 2017–2021 годы, то с февраля стоимость торговли России существенно выросла с Китаем (64%), Индией (310%), Бразилией (106%) и Турцией (198%). Развивающиеся страны никогда не присоединялись к российским инвестиционным и торговым запретам. Во многих случаях они покупают углеводороды по сниженным ценам, в то время как в ЕС и Великобритании уровень инфляции превышает 10%», — подчёркивает Рубиоль.

Автор статьи сетует, что Россия пользуется своей незаменимостью на энергетическом и продовольственном рынке, и в том числе по этой причине, а также из-за опасений касательно «угрозы применения» Россией ядерного оружия, Запад не может усилить военную помощь Украине. При этом он отмечает, что Кремль действует исходя из рациональных соображений и по этой причине Россия не будет применять ядерное оружие, поскольку, во-первых, она не сделала этого после начала атак украинских войск на российские военные объекты, а во-вторых, такой шаг поспособствует утрате поддержки России со стороны многих развивающихся держав.

В газете приводят исследование агентства Reuters и британского аналитического центра RUSI, в котором подробно описано, как Россия в период с февраля по октябрь 2022 года смогла импортировать электронные компоненты, подпадающие под санкции, на сумму 2,6 миллиарда долларов. Целая плеяда компаний и поставщиков, расположенных в Турции, Китае, Гонконге, Сингапуре и странах Европы, с апреля смогла экспортировать в Россию продукцию Intel на сумму 457 миллионов долларов.

По мнению Мунса Рубиоля, Владимир Путин «знает, что население Запада может быть истощено инфляцией и нехваткой энергии», а в 2024 году в США, России и на Украине должны состояться президентские и законодательные выборы, и до сих пор неизвестно, кто станет новым обитателем Белого дома.

Рубиоль уверен, что президент-республиканец и Конгресс США почти наверняка сократят помощь Украине: «Мы стоим перед лицом настоящей экономической войны между Западом и Россией и ее союзниками».

Особое внимание Рубиоль уделяет тому факту, что почти вся Латинская Америка управляется «радикальными левыми»: например, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор «открыто бросает вызов Вашингтону», несмотря на то, что на США приходится 80% экспорта Мексики.

А что же, по мнению представителя одной из крупнейших мировых бизнес-школ, должен делать Запад? Прежде всего, он должен отказаться от «максималистских устремлений Владимира Зеленского»: «Крым был передан Никитой Хрущевым Украине в 1954 году, и большинство его населения хочет принадлежать России. Киев должен предоставить максимальную автономию Донбассу и приравнять русский язык к украинскому. Вооруженные силы НАТО и ЕС гарантируют безопасность Украины, которая должна стать членом ЕС, но не Атлантического альянса».

При этом автор не обращает внимание на изъявление воли жителей самого Донбасса, которые в сентябре 2022 года проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации, так же как жители Херсонской и Запорожской областей.