Воскресенск, Московская область, 28 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Крупное ДТП с двумя погибшими произошло в Московской области 28 декабря. На трассе в районе города Воскресенска столкнулись пять автомобилей. В результате автоаварии погибли два человека. Ранены ещё трое, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожный инцидент случился около 10:05 на 247-м километре автодороги А-108. Грузовик выехал на встречку, где произошло его столкновение с четырьмя автомобилями. По предварительной информации, за рулем грузовика был 61-летний водитель.

«В результате ДТП два человека погибли, ещё трое получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили подробности в МВД.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и спецслужбы, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.