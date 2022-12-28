Бердянск, Запорожская область, 28 декабря, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Государственные награды вручил сотрудникам администраций Запорожской области и города Бердянска за их работу на референдуме о воссоединении с Россией первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом 28 декабря сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Официальный Telegram-канал Врио Губернатора Запорожской области Сергей Кириенко наградил сотрудников администраций Запорожской области

«Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил государственные награды сотрудникам администрации Запорожской области и администрации города Бердянска за самоотверженность, мужество и добросовестное выполнение своих должностных обязанностей в условиях, сопряженных с риском для жизни», — написал он в своём сообщении.

Также Балицкий уточнил, что Эльвирой Чернышевой и Оксаной Малоган в составе территориальных избирательных комиссий по проведению референдума о воссоединении с Россией были с честью выполнены их обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в свой профессиональный праздник — День спасателя — сотрудники МЧС Луганской Народной Республики (ЛНР) в первый раз были удостоены государственных наград от президента России.