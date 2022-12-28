Москва, 28 декабря, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Новогоднее обращение президента Владимира Путина к гражданам РФ будет снято в привычном формате. Об этом представителям СМИ сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы никогда не рассказываем, когда записывается новогоднее поздравление президента. Президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит», — сказал Песков. Он также признался, что поздравление Путина будет традиционно содержать «отпечаток» уходящего года и посылы на год наступающий.

Помимо этого, пресс-секретарь добавил, что в этом году не планируется каких-либо изменений в плане «интерьера» обращения президента РФ.

Напомним, поздравление Владимира Путина начинается 31 декабря в 23:55. В своем обращении президент подводит итоги уходящего года и определяет приоритеты на следующий год.