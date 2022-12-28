Москва, 28 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Россия поддерживает политику Белграда по защите сербов в Косово, однако приписывать Москве какое-то «деструктивное влияние» совершенно неверно, сообщил 28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белград

Напомнив, что Сербия — суверенное государство, представитель Кремля отметил, что «искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно».

Он назвал естественной жёсткую реакцию Белграда на притеснения сербов в Косово, добавив: «Мы поддерживаем Белград в тех действиях, которые предпринимаются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне обострения ситуации в Косово сербский президент Александр Вучич провёл смотр войск возле административной линии между Центральной Сербией и Косовом и Метохией.

Со своей стороны косовские военные два дня назад были приведены в полную боевую готовность. Такие же шаги предприняли в Белграде.