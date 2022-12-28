Москва, 28 декабря, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал теплый январь в европейской части страны. Об этом синоптик рассказал 28 декабря в ходе пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

«На европейской территории России январь ожидается теплым, температура выше нормы», — заявил Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура воздуха в январе в европейской части и на севере Красноярского края будет выше нормы, в остальных регионах — около нормы. Кроме того, температура выше нормы ожидается на севере Красноярского края, в остальных регионах температура будет около нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал журналистам о сильном снегопаде в предновогоднюю неделю в Москве.