Мариуполь, ДНР, 28 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24» 28 декабря сообщил об обеспечении теплом более одной тысячи домов в Мариуполе.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

«Если взять Мариуполь, там 1432 дома подлежало пуску тепла в течение трех лет. На сегодняшнюю дату, на вчерашний вечер, 1004 дома подключены к теплу, — заявил Хуснуллин. — <…> Есть еще 400 домов, где жители ждут, и мы не останавливаемся ни на один день».

Также вице-премьер добавил, что сейчас восстановлением Мариуполя занимаются около 38 тысяч строителей, и назвал эту стройку самой большой на данный момент в стране.

Как передавало ИА REGNUM, ранее первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин в беседе с РБК сообщил, что в четырех новых регионах России трудятся около 44 тысяч строителей.