Москва, 28 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Заместитель командира войсковой части по военно-политической работе подполковник Михаил Подкопаев рассказал, за что он получил орден Мужества в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Видеозапись его слов 28 декабря приводит пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как уточнил подполковник, он вместе с подчинёнными выдвигался к своему боевому подразделению для пополнения их запасов, когда на них напала диверсионно-разведывательная группа киевских нацистов.

Также Подкопаев отметил, что он сориентировался в сложившейся обстановке и своевременно дал команду на смену маршрута и нанесению огневого поражения боевикам ВСУ.

«Осуществили подвоз боеприпасов на позиции. Доведя колонну, потерь не допустил личного состава, вооружения и военной техники», — сказал он.

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Кроме того, российский офицер в преддверии Нового года пожелал всем военнослужащим ВС РФ в зоне спецоперации крепости духа, здоровья и успешного выполнения поставленных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что за сутки 27 декабря потери ВСУ составили 85 боевиков в зоне ответственности НМ республики.