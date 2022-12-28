Подполковник Подкопаев рассказал, за что получил орден Мужества в ходе СВО
Подполковник Подкопаев рассказал, за что получил орден Мужества в ходе спецоперации на Украине
Москва, 28 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Заместитель командира войсковой части по военно-политической работе подполковник Михаил Подкопаев рассказал, за что он получил орден Мужества в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Видеозапись его слов 28 декабря приводит пресс-служба Минобороны России.
Как уточнил подполковник, он вместе с подчинёнными выдвигался к своему боевому подразделению для пополнения их запасов, когда на них напала диверсионно-разведывательная группа киевских нацистов.
Также Подкопаев отметил, что он сориентировался в сложившейся обстановке и своевременно дал команду на смену маршрута и нанесению огневого поражения боевикам ВСУ.
«Осуществили подвоз боеприпасов на позиции. Доведя колонну, потерь не допустил личного состава, вооружения и военной техники», — сказал он.
Кроме того, российский офицер в преддверии Нового года пожелал всем военнослужащим ВС РФ в зоне спецоперации крепости духа, здоровья и успешного выполнения поставленных задач.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что за сутки 27 декабря потери ВСУ составили 85 боевиков в зоне ответственности НМ республики.