Москва, 28 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Российский артист Данила Козловский отсудил у онлайн-кинотеатра START 682,5 млн рублей за сериал «Карамора», пишет 28 декабря журнал StarHit.

Дарья Антонова ИА REGNUM Данила Козловский

Сообщается, что лента о дореволюционной России обошлась платформе в 957,5 млн рублей, которые START должен был выплачивать кинокомпании Козловского. В марте онлайн-кинотеатр не перевел платёж, после этого Козловский подал иск в арбитражный суд.

Отмечается, что за восемь месяцев судебного процесса, долг онлайн-кинотеатра увеличился до 860 млн рублей. START выплатит Козловскому 682,5 миллионов рублей вместо 860 миллионов, оставшиеся 177 миллионов рублей истец решил «простить» должнику в обмен за возврат всех прав на кинофильм его создателям.

По данным журнала, первые 300 миллионов рублей должны поступить на счет кинокомпании «ДК Интертеймент» до конца 2022 года.