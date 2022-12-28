Москва, 28 декабря, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на применение потолка цен на нефть распространяется в том числе на действующие контракты, если в них предусмотрен потолок цен. Об этом 28 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Но если там нет ссылки на потолок цены, то не распространяется», — добавил официальный представитель Кремля.

Ответные меры официально начнут применять с 1 февраля 2023 года в отношении нефти. Для нефтепродуктов дату установит правительство РФ.

Напомним, санкции на российскую нефть вступили в силу 5 декабря. Страны «Большой семёрки», Австралия и Евросоюз ввели ограничения на морские перевозки российской нефти, если её продают дороже $60 за баррель. В этом случае запрещается её перевозить и страховать.