Москва, 28 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Никакого «мирного плана Украины» пока нет. Об этом 28 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иероним Босх. Триптих. 1510

По словам пресс-секретаря Кремля, пока нет никакого «мирного плана», так как Киев не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами.

«Ну, пока нет никакого «мирного плана» Украины, давайте начнем с этого. Никакой план, который не учитывает реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут прокомментировать инициативу главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке «мирного плана» и проведении «мирного саммита» под эгидой ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова Медведева о покинувших Россию предателях говорят об эмоциональности момента.