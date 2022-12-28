Москва, 28 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Запланированная на 28 декабря поездка президента России Владимира Путина в Псков не состоится. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Как пояснил официальный представитель Кремля, помешали неблагоприятные погодные условия.

«В итоге по полётным условиям это не представляется возможным», ― пояснил Песков.

Он также добавил, что мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в Псковской области, российский лидер проведёт, но сделает это в режиме видеоконференции из Санкт-Петербурга. Пресс-секретарь отметил, что президент хотел лично присутствовать на запуске, «но хорошо, что можно оперативно наладить» видео-конференц-связь.

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Песков уточнил, что на заводе будет налажен выпуск полимерной продукции, которая нужна и для фармацевтики, и для изготовления медпрепаратов, пищевой и непищевой упаковки.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочую поездку президента России Владимира Путина в Псковскую область пресс-служба главы государства анонсирована 27 декабря. Планировалось, что российский лидер побывает на заводе «Титан-Полимер», где реализуют проект Минпромторга РФ по запуску в рамках импортозамещения производства полипропиленовой плёнки, а также встретится с губернатором области Михаилом Ведерниковым.