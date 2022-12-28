Москва, 28 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Подготовка к этой встрече идет, однако говорить о её формате пока рано. Об этом 28 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Он пообещал сообщить о встрече, как только подготовка к контактам будет завершена.

«Я могу подтвердить, что, действительно, такие контакты готовятся. Мы своевременно вам расскажем, когда и как они осуществятся», — заявил Песков.

Напомним, вопрос о встрече лидеров России и Китая журналисты задают Дмитрию Пескову уже не первый раз за последние дни. Так, 26 декабря он уже отвечал на него, сообщив, что подготовка контакта глав государств идет.