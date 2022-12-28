Москва, 28 декабря, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Пока рано говорить о конкретных ответных мерах со стороны России на введение потолка цен на газ, сообщил 28 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Отметив, что сейчас российская сторона анализирует ситуацию на газовом рынке, в том числе действия Запада по введению потолка цен, Песков сказал, что дальнейшие шаги будут сделаны по завершению этого анализа.

Что касается таких мер как соответствующие указы президента страны, Песков сказал, что «пока об этом говорить преждевременно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря страны Европейского союза согласовали потолок цен на газ в €180 за МВт·ч, или €1,85 тыс. за тысячу кубометров. Начнёт эта мера действовать с 15 февраля будущего года.

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