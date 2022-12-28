Москва, 28 декабря, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о покинувших Россию предателях указывают на эмоциональность текущего момента. Об этом 28 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил Песков, комментируя слова зампреда Совбеза РФ, в этом случае шла речь о нарушающих российское законодательство лицах, которые должны нести за это ответственность.

«Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, и, конечно, многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал врагами общества граждан РФ, желающих стране поражения.