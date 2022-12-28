Киев, 28 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Глава военного ведомства Франции Себастьян Лекорню, как и планировал ранее, прибыл в Киев 28 декабря. Об этом сообщил телеканал BFM.

Ecole polytechnique Université Paris-Saclay Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

Лекорню возложил венок к Стене памяти героев. Целью визита французского министра является встреча с главой украинского военного ведомства Алексеем Резниковым. Ожидается, что в ходе переговоров Лекорню и Резников обсудят вопрос поставок вооружения из Франции на Украину.

Глава оборонного ведомства Франции приехал в Киев на поезде из Варшавы (Польша), где также находился с визитом до этого.

Напомним, Себастьян Лекорню был назначен министром обороны Франции 20 мая 2022 года. До этого он занимал должность министра заморских территорий Франции.