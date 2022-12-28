Москва, 28 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером 28 декабря проведет международный телефонный разговор. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«<…> Вечером у президента, это уже вечер, после восьми–девяти вечера есть международный телефонный разговор. Будем вас информировать о нем», — рассказал Песков.

При этом пресс-секретарь не назвал фамилию политического деятеля, с которым состоится телефонный разговор.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенный в Европе потолок цен на нефтепродукты.