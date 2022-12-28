Нальчик, 28 декабря, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Ликвидированные в Нальчике бандиты, готовившие теракт в городе Чегеме, действовали по заданию спецслужб Украины. После совершения теракта они планировали выехать на Украину и воевать в составе формирований киевского режима. Об этом сообщили 28 декабря в пресс-службе ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Нейтрализованные террористы ранее входили в состав террористического сообщества, которое до 2021 года действовало в исправительной колонии №3 УФСИН России по Кабардино-Балкарии. У обоих боевиков имеется множество судимостей. По заданию украинских спецслужб они должны были совершить теракт в городе Чегеме, однако их планы нарушили сотрудники ФСБ, 26 декабря ликвидировавшие бандитов в лесу вблизи Нальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, им было предложено сдаться, однако они открыли стрельбу и были нейтрализованы ответным огнем. При обыске на месте боестолкновения были обнаружены автомат Калашникова, пистолет, боеприпасы и самодельное взрывное устройство мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия и взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц».

В настоящее время устанавливают связи ликвидированных террористов и возможных пособников.