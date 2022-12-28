Гродно, Белоруссия, 28 декабря, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Открытие генерального консульства России в Гродно отражает значительные успехи в строительстве Союзного государства. Об этом заявил посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов во время церемонии поднятия флага в новом загранучреждении 28 декабря.

Government.ru Борис Грызлов

«Символично, что открытие еще одного российского загранучреждения в Беларуси приходится на юбилейную, 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими братскими странами», — сказал Грызлов.

Также глава российской дипломатической миссии отметил, что такие события, как это, отражают значительные успехи как в строительстве Союзного государства, так и в укреплении политического и экономического сотрудничества.

В заключение Грызлов напомним, что на данный момент в Белоруссии также действуют генконсульство в Бресте, Русский дом в Минске и его отделения в Гомеле и Бресте, а также офис почетного консула в Витебске.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Белоруссии сообщал, что с 29 декабря начнет выпускать в обращение серию монет, посвященных космосу.