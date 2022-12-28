Москва, 28 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков принял участие благотворительной акции «Ёлка желаний». Он пообещал исполнить новогодние мечты сразу трёх детей. Об этом 28 декабря сообщается телеграм-канале Минобрнауки.

Минобрнауки России Акция «Елка желаний»

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«Глава Минобрнауки России снял три шарика с новогодними желаниями. 13-летняя Вероника Ревякина из ЛНР благодаря акции получит электроакустическую скрипку», ― сообщили в федеральном ведомстве.

Кроме того, подарки от российского министра получит пятилетняя Ирина из Ростовской области, которая очень хочет посетить Москву на новогодние праздники. Девятилетняя София Буратова из Челябинской области мечтает побывать на балете.

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Напомним, «Ёлка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Её цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Акция реализуется с 2018 года на всей территории России и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан. В 2022 году на «Ёлку желаний» свои послания отправили дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, в акции уже приняли участие, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместитель председателя правительства России Александр Новак, глава Минздрава России Михаил Мурашко и министр труда и соцзащиты Антон Котяков, а также премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского правительства пообещал подарить десятилетнему мальчику из Краснодарского края теннисный стол.