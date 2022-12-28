Санкт-Петербург, 28 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Следственный отдел по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга начал проверку по факту нарушений правил безопасности при ведении строительных работ, в результате которых произошло опрокидывание автокрана в Уманском переулке.

t. me/gsuskrf_spb Опрокидывание крана в Петербурге

«Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел около 11 часов 28 декабря при проведении разгрузочных работ в промзоне на востоке Петербурга. Из-за опрокидывания строительного автокрана водитель оказался зажат в кабине. Сотрудники МЧС произвели деблокирование пострадавшего, которого передали медикам. По данным, СМИ, у водителя обнаружен перелом ноги.