Луганск, 28 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. За сутки 27 декабря потери ВСУ составили 85 боевиков в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, сообщил 28 декабря журналистам официальный представитель НМ республики Иван Филипоненко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс существенные потери в живой силе и военной технике», — заявил Филипоненко.

Представитель НМ ЛНР уточнил, что в рамках спецоперации российской стороной уничтожены 85 украинских боевиков, две танка, четыре бронетранспортёра, одна артиллерийская установка.

Также российские военные уничтожили за сутки три беспилотника и 17 единиц специальной автомобильной техники.