Москва, 28 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» принял участие заместитель председателя правительства России глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

Глава Минпромторга снял с установленной в Доме правительства России новогодней ёлки с пожеланиями детей к празднику открытку с желанием мальчика Никиты стать танкистом, также ему достались такие же мечты мальчиков Дмитрия и Андрея.

«Да что ж всё танкисты. Хорошо», — пошутил Мантуров и отметил тенденцию.

Кроме того, он снял ещё несколько новогодних желаний детей. Мальчики Артём из Архангельской области и Никита из Санкт-Петербурга хотят побывать на космодроме при запуске ракеты, а пятилетний мальчик Максим из Приморского края — встретиться с настоящим космонавтом.

При этом в последней снятой с новогодней ёлки открытки оказалось желание девочки Маши покататься на мотоцикле.

«Прямо на Aurus покатаем, на мотоцикле электрическом», — пообещал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин также принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».